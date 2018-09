Die Agrarfamilie 2018 kommt aus Rheinland-Pfalz

Es ist entschieden: Beim Online-Voting zur Agrarfamilie 2018 setzte sich Familie Guhl aus Rheinland-Pfalz gegen ihre 11 Mitstreiter durch und wurde zur Agrarfamilie Nummer 1 gewählt. Auf die Bauernfamilie, die in der angehenden 4. Generation einen Gemischtbetrieb bei Kaiserslautern bewirtschaftet, fielen rund 9.000 Stimmen.

"In Zeiten der großen Massentierhaltungen und fallenden Milchpreisen möchten wir uns als kleiner Familienbetrieb der Herausforderung stellen, innovativ zu agieren, neue Ideen zu entwickeln und auch mal mutig voranzugehen. Genau so entwickelte sich auch unser Konzept der Selbstvermarktung", so steht es auf der Webseite der Familie Guhl.