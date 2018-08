Agrarforschung: Uni Hohenheim bleibt Nr. 1 im NTU-Ranking

Die Universität Hohenheim bleibt führend in der Agrarforschung in Deutschland. Das aktuelle Ranking der National Taiwan University (NTU) bescheinigt der Hochschule in Stuttgart erneut das höchste Forschungsniveau in den "Agricultural Sciences".

Zum guten Ergebnis tragen auch die Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften der Universität Hohenheim bei. Deren Forschungsleistung wird von der NTU bei den Agrarwissenschaften mitgezählt.