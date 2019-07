Agrarfrauen aufgepasst: Kostenlos zum Netzwerk-Treffen anmelden!

Anreise bis 13 Uhr

13:00 - 13:30 Anmeldung

13.30 - 15.00 Weinberg-Rundfahrt mit Weinprobe rund um den Jakobshof

15:00 Kaffee und Kuchen

15.30 - 16:30 Vorstellung agrarheute-Team und Kennenlern-Runde

16:30 – 19:00 Agrarfrauen-Barcamp*

Ab 19:00 Abendessen und Netzwerken

* Was ist ein Barcamp?

Charakteristisch für ein Barcamp ist, dass es kein vorab festgelegtes Programm mit festen Sprechern gibt. Die Vorträge und Diskussionen werden von den Teilnehmern vorgeschlagen und mitentwickelt. In einer Opening Session stellen sich die Teilnehmer kurz vor, mit ein bis zwei Stichworten (Themen, Projektideen, Vortrag, Problem- oder Fragestellungen), die sie gerne diskutieren möchten. Die anderen Teilnehmer geben per Handzeichen (ähnlich einem LIKE bei Facebook) bekannt, ob sie dieser Vorschlag interessiert. Zu Themen, Vorträgen, Fragen etc. mit der höchsten Zustimmung werden Diskussions- bzw. Vortragsgruppen gebildet und von den Teilnehmern eigenverantwortlich geführt. Ein Ziel ist es, von einander zu lernen.