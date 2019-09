agrarfrauen Frühstück auf der Agritechnica: Jetzt anmelden!

Wie wertvoll der Austausch unter Gleichgesinnten ist, hat das letzte agrarfrauen Netzwerk Treffen gezeigt. „Endlich mal offen reden können“, befand eine der Agrarfrauen. „Man kam gleich ins Gespräch“, so eine andere. Jetzt geht das agrarfrauen Netzwerk in die zweite Runde mit dem Diskussionsthema Chancen, Stolpersteine, Rollenbilder – So behaupten sich Frauen in der Landwirtschaft! Geladen sind alle Frauen aus der Landwirtschaft und Mitglieder der agrarfrauen Facebook-Gruppe.