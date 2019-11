agrarfrauen Netzwerktreffen: Mehr Selbstbewusstsein zeigen!

Dr. Carin-Martina Trötzsch, Geschäftsführerin des agrarfrauen-Sponsors Corteva Agriscience, betonte in der Forumsdiskussion, wie wichtig in ihren Augen Frauen in einem Unternehmen sind. Aber sie machte auch klar: "Männer können besser trommeln." Frauen falle es oft schwer, die eigenen Leistungen "zu bewerben".