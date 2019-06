Agrarfrauen-Selfies, Steyr-Center abgebrannt, neue EU-Agrarpolitiker

© ah/ÖA FF Korneuburg

Mehr lesen

Wie die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Korneuburg in Österreich berichtet, ist am 6.5. gegen 05:15 Uhr aus derzeit noch unbekannter Ursache ein Brand beim Traktorhändler Steyr Center Nord in Harmannsdorf-Rückersdorf ausgebrochen.