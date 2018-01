agrarheute-Gewinnerin freut sich über ihren neuen Traxter

Beim Gewinnspiel von agrarheute auf der Agritechnica gab es als Hauptpreis einen Traxter von Can-Am zu gewinnen. Insgesamt haben 20.155 Personen an dem Gewinnspiel teilgenommen. Die glückliche Gewinnerin wohnt in Hessen. Katja Wilhelm strahlt: Sie wird künftig in dem Side-by-Side-Geländefahrzeug Can-Am Traxter über ihren Betrieb fahren. Sie durfte den Hauptpreis des agrarheute-Gewinnspiels zur Agritechnica 2017 Anfang Februar auf ihrem Hof im hessischen Homberg in Empfang nehmen.