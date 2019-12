Die agrarheute-Redaktion empfiehlt ihre Lieblingsbücher

Die Wallner & Kreuthner-Bücher sind ein unglaublich gelungener Mix aus spannendem Krimi und – teils ziemlich schwarzem – Humor. Dabei rutscht Andreas Föhr nie ins Alberne ab, selbst sein etwas unkonventioneller Polizeiobermeister Leo Kreuthner, der in jedem Buchzuverlässig das erste Mordopfer entdeckt, gerät niemals zur Witzfigur.

Föhr kriegt immer die Kurve und das gilt auch für das Lokalkolorit: Kreuthner spricht zwar Mundart und auch sonst geht es zünftig bayerisch zu, aber selbst mir als "Preußin" wird es nie zu viel.

Vor allem profitieren die Bücher aber von Andreas Föhrs zweitem Beruf als Drehbuchautor. Er schafft es, nahezu jede Szenerie in Dialogen zu aufzubauen. Langatmige Situationsbeschreibungen kommen so gar nicht erst vor. Und das Beste daran: Föhrs Dialoge sind wie aus dem Leben gegriffen. Authentischer und lebendiger geht es nicht. Man hört die Protagonisten praktisch beim Lesen. Das macht einfach Spaß.

Die Wallner & Kreutner-Romane bauen zwar in der Rahmenhandlung einigermaßen auf einander auf, der Reihe nach lesen muss man sie trotzdem nicht. "Schwarze Piste" ist der vierte Band der Reihe und gefällt mir am besten. Wer trotzdem am Anfang starten will: Das erste Buch heißt "Der Prinzessinnen-Mörder" und ist wie alle anderen beim Knaur-Verlag erschienen.