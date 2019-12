Die agrarheute-Redaktion empfiehlt ihre Lieblingsbücher

"Glennkill" von Leonie Swann ist ein Krimi der anderen Art. Hier ermittelt kein Detektiv, sondern eine Schafsherde mit ihren schafshaften Eigenschaften – so hat das eine ein hervorragendes Gedächtnis, das andere kann extrem gut riechen. Zusammen ermitteln sie fast so gut wie eine Sondereinheit. Dabei ist das klügste Schaf der Herde "Mrs. Maple", eine literarische Anspielung an die Romanfigur von Agatha Christie.

Leonie Swann (Pseudonym), Psychologin und Philosophin aus Berlin, erzählt mit viel Witz und poetischem Feingefühl. Gerade Gerüche beschreibt sie sehr anschaulich. Man fühlt sich, als wäre man mitten im Geschehen. Am Ende klären die Schafe den Fall auf, sehr zum Erstaunen der Menschen. Leichte Lektüre, die ich gerne immer wieder lese.

"Glennkill" war ein weltweiter Erfolg – allein in Deutschland wurde das Buch 1,5 Millionen mal verkauft. In der Fortsetzung "Garou" ermitteln die Schaf-Detektive weiter. Weitere Titel der Autorin sind "Gray", "Dunkelsprung" und "Mord in Sunset Hall".