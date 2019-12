Die agrarheute-Redaktion empfiehlt ihre Lieblingsbücher

Ein Berliner Paar sehnt sich nach einem idyllischen Ort. Sie verlieben sich in ein Haus und ziehen in ein Dorf ins schrecklich schöne Brandenburg. Doch rasant entwickelt sich die Idylle zum Albtraum. Alte Konflikte der Bewohner brechen wieder auf, neue Nachbarn streiten sich und Wendeverlierer bekriegen sich mit -gewinnern. Ursache der Streitereien ist ein Investor, der unweit des Dorfes einen Windpark errichten will und alles durcheinanderwirbelt. Zum Roman gibt es auch eine eigene Internetseite, die durch das fiktive Dorf führt und jeden Bewohner mit seinen Charaktereigenschaften vorstellt.