Die agrarheute-Redaktion empfiehlt ihre Lieblingsbücher

Ich weiß gar nicht mehr, in was ich mich zuerst verliebt habe: in die Bücher oder die Serie ... Auf jeden Fall sind die Geschichten um den Tierarzt James Herriot, seinen widerborstigen und teils cholerischen Chef Siegfried Farnon und dessen Bruder Tristan in dem fiktiven Städtchen Darrowby wie aus dem Leben gegriffen.

Kein Wunder, als Vorlage für die verschiedenen humorvollen Kurzgeschichten dienten die wahren Erlebnisse des Tierarztes James Alfred Wight, der die Bücher unter dem Pseudonym James Herriot schrieb.

So ist man als Leser (oder Zuschauer) gefühlt live dabei, wie Tierärzte in der Mitte des 20. Jahrhundert arbeiteten. Wenn James Herriot zum Beispiel mitten in der Nacht auf eine weit entfernte Farm irgendwo in den Yorkshire Dales gerufen wird und bei Minusgraden – auch im Kuhstall – ein Kalb per schwerster Handarbeit auf die Welt holt. Oder mal wieder den Lieblingshund einer feinen englischen Lady retten muss, der eigentlich nur ein Problem hat: die Pralinen seines Frauchens.