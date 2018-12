agrarheute sagt Danke und wünscht ein gutes, neues Jahr!

Herzlichen Dank für Ihre Treue und Ihr Interesse an unseren Angeboten, bei deren Weiterentwicklung Landwirte ganz eng eingebunden sind. Während zahlreicher Hofbesuche haben wir uns wieder und wieder ihrem Urteil gestellt und kritische Hinweise zur weiteren Optimierung bekommen. So wünschten sich viele der von uns befragten Leser eine Bündelung von agrarheute Magazin und dem Spezialheft PFLANZE + TECHNIK in einem Heft.

Als Hauptgrund wurde immer wieder die leichtere Handhabbarkeit eines einzigen Hefts genannt. Wir haben diesen Wunsch ernst genommen und haben Magazin und PFLANZE + TECHNIK mit der ersten Ausgabe 2019 zusammengeführt, getreu unserem Motto: „Landwirtschaft auf den Punkt gebracht“. Das bedeutet zukünftig mehr Pflanzenbau- und Technikthemen im Hauptheft. Die agrarheute-Spezialhefte RIND, SCHWEIN und ENERGIE werden weiterhin separat erscheinen – übrigens auch dies auf Wunsch vieler Leser.