agrarheute-Test: New Holland Feldhäcksler FR

„Bei den Feldhäckslern von New Holland spiegeln die Marktanteile nicht das wider, was sie an Potenzial bieten“, befand die agrarheute Fachredaktion nach dem Test der Forage Cruise. Die Feldhäcksler Forage Cruise haben eine Vielzahl an technischen Details, die den Häcksler in der oberen Liga spielen lassen. Für den Techniktest fuhren die agrarheute Redakteure die kleinen Modelle bei der ersten Grasernte in Italien. Das Video vom Feldeinsatz zeigt, welche neuen Finessen die New Holland Häcksler auf’s Feld bringen.

