Agrarwetter: Es bleibt heiß und weitere Unwetter drohen

Am Wochende drückte Tief "Frank" heiße Luft nach Deutschland. Pünktlich zum Junibeginn stiegen damit die Thermometer fast überall über die 30-Grad-Marke. Im brandenburgischen Langenlipsdorf wurden am gestrigen Montag sogar über 35 Grad gemessen.

Die sengende Hitze, gepaart mit feuchten Luftmassen, entlud sich zunächst im Westen und Nordwesten, später in einem breiten Streifen vom Schwarzwald und der Schwäbischen Alb über Hessen bis zur Ostsee in teils schweren Gewittern. Neben Blitz und Donner gab es ortsweise enorme Regenmassen, aber auch heftigen Hagel. In den sozialen Medien posteten Landwirte die Schäden, die die erste Schwergewitterlage des Jahres an ihren Kulturen hinterließ.