Aktuelle Wetterwarnungen

Von Westen und Nordwesten gelangt besonders in höheren Schichten polare Meeresluft nach Deutschland. Am Donnerstag wird der Norden Deutschlands von einem kräftigen Sturmtief überquert, das vorübergehend milde Meeresluft in den Süden und ins mittlere Deutschland führt.

Heute gibt es Schnee-, Regen oder Graupelschauer. Oberhalb von etwa 400 m fällt durchweg Schnee. Im höheren Bergland können bis zum Abend erneut 5 bis 10 cm Neuschnee, an den Alpen und im Schwarzwald auch um 15 cm fallen. An den Alpen, im Schwarzwald, im Bayerischen Wald und in den östlichen Mittelgebirgen können über 15 cm Neuschnee fallen. Außer im Nordosten treten verbreitet steife Böen bis 60 km/h (Stärke Bft 7). Vor allem im Zusammenhang mit Schauern und Gewittern gibt es stürmische Böen um 70 km/h (Bft 8). Auf den Bergen muss mit Sturmböen oder schweren Sturmböen (Bft 9 bis 10, exponiert auch mit orkanartigen Böen) gerechnet werden. Damit sind in den Höhenlagen der Berge Schneeverwehungen wahrscheinlich.