Aktuelle Wetterwarnungen für die nächsten 24 Stunden

SCHNEE: Oberhalb von 400 bis 800 m Schneefall und Glätte. In den Hochlagen der Berg des Südens teilweise 10 bis 30 cm, in den östlichen Mittelgebirgen bis 10 cm. Gefahr von Schneeverwehungen.

WIND/STURM/ORKAN: In den Alpen oberhalb 1500m orkanartige Böen oder Orkanböen. Im Süden, Westen und in der Mitte starke bis stürmische Böen aus Südwest. An den Küsten ebenfalls Böen Bft 7 bis 8. Auf den Bergen Sturm- und schwere Sturmböen, auf exponierten Gipfeln orkanartige Böen.

In der Nacht bis in tiefe Lagen Schnee , im Bergland länger andauernder Schneefall, teils auch Verwehungen. Gebietsweise kurze Gewitter. Auf den Berggipfeln Sturmböen, exponiert schwere Sturmböen oder orkanartige Böen. In den Bergen leichter Frost und Glätte durch überfrierende Nässe.

In der Nacht zum Mittwoch gehen die Niederschläge im Süden bis in tiefe Lagen in Schnee über. Lediglich im Schwarzwald, an den Alpen und im südlichen Alpenvorland kann es noch längere Zeit schneien mit bis zu 10 cm, in höher gelegenen Staulagen bis 30 cm Neuschnee. Das beendet auch die Dauerregenlage im Allgäu und im Schwarzwald.

Im Norden und in der Mitte klingen die Schauer vorübergehend ab, später kommen von Westen her Schauer und kurze Gewitter auf, die oft bis in tiefe Lagen als Graupel und Schnee fallen. Im Bergland kann es erneut um 5 cm Neuschnee geben, in höher gelegenen Staulagen mehr, in den Niederungen gibt es Glätte durch Schnee und Schneematsch.