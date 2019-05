Alle Fakten zum Berufswettbewerb

In der Leistungsgruppe l können alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen teilnehmen, die sich in der jeweiligen Sparte in der Ausbildung befinden. Studierende an Fachhochschulen und Universitäten sind nicht zugelassen. Zur Leistungsgruppe ll können sich alle jungen Menschen bis 35 Jahre anmelden, die sich in einer Fortbildung befinden.