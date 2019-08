Angestellt bei den eigenen Eltern

Christina Ingenrieht befindet sich gerade in einem Prozess: Soll sie den Hof ihrer Eltern übernehmen, oder nicht? Nachdem sie ihr erarbeitetes Visionsplakat stets von ihrer Wand aus aufforderte, die Gelegenheit beim Schopf zu packen, entschied sie sich dazu, erst einmal weitere Erfahrungen zu sammeln, um dann eine fundierte Entscheidung zu treffen. Also nutzt sie ein Urlaubssemester während ihres Studiums, um auf dem Hof ihrer Eltern als Vollzeit-Angestellte zu arbeiten. Wie sie und ihre Eltern sich darauf vorbereitet haben und welche Vorkehrungen sie getroffen haben, damit das Projekt nicht schief geht, erzählt sie in ihrem neuesten Blog auf dem Junglandwirteportal Hofheld.