Anzahl der Hasen in Deutschland stabil

Im Vergleich zum Frühjahr 2018 wurden im Herbst trotz der anhaltenden Sommerdürre 18 Prozent mehr Feldhasen gezählt. Das ist die höchste Nettozuwachsrate seit 2007. Nach dem zurückliegenden milden Winter stehen die Chancen damit gut, dass sich die Feldhasenpopulation 2019 weiter erholt. Entscheidend dafür ist ein trockenes Frühjahr, damit die Junghasen gut über die ersten Wochen kommen.

Die genannten Zahlen hat der Deutsche Jagdverband (DJV) anlässlich eines Niederwildsymposiums in Mainz zur Zukunft von Feldhase, Rebhuhn und Co. vorgestellt. Grundlage ist die wissenschaftliche Auswertung von Daten, die Jäger in bundesweit 450 Referenzgebieten erfasst haben.

Die agrarheute-Redaktion wünscht allen Lesern Frohe Ostern.