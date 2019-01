Anzeige gegen Landwirt: Verstoß gegen Ladungssicherheit

Einen Verstoß gegen die Ladungssicherheit musste die Bundespolizeiinspektion Flensburg am Wochenende in Schleswig-Holstein feststellen. Am Samstagmorgen fiel einer Streife der Polizei auf der Grenzstraße ein Traktorgespann auf. Der Anhänger war mit 17 großen Ballen beladen.

Doch es waren keinerlei Gurte angebracht und die Ballen neigten sich bereits zur Seite. Die Beamten stoppten das Fahrzeug im Rahmen der Gefahrenabwehr.