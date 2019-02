Arabische Halbinsel: Heuschrecken fressen Felder leer

Die gegenwärtigen Heuschreckenmassen sind ergiebigen Regenfällen in Eritrea und dem Sudan zu verdanken. Die sprießende Vegetation hat den Insekten so viel Futter geboten, dass es bereits zwei Paarungszyklen in diesem Jahr gab.

Seitdem ziehen die Schwärme nach Norden Richtung Ägypten und nach Nordosten übers Rote Meer - immer auf der Suche nach Nahrung. Mittlerweile sind Saudi-Arabien und der Süden Irans stark betroffen.

Auch in normalen Jahren sind Heuschrecken eine ernsthafte Bedrohung für die Bewohner betroffener Regionen. In diesem Jahr jedoch schlägt die UNO Alarm: Eine Plage dieses Ausmaßes gab es seit langer Zeit nicht mehr.