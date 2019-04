Artenvielfalt bewahren: Bauern beziehen Position und bringen sich ein

Dazu Walter Heidl, Präsident des Bayerischen Bauernverbandes: „Maßnahmen in der Landwirtschaft allein genügen nicht, um den Artenrückgang zu bremsen. Wir brauchen vielmehr einen echten „Gesellschaftsvertrag“ für Artenschutz und Landwirtschaft in Bayern. Wenn wir es als Gesellschaft mit dem Artenschutz ernst meinen, müssen wir alle mitanpacken, zum Beispiel den Flächenfraß stoppen, regionale Lebensmittel auch bei staatlichen oder kommunalen Ausschreibungen zur Vorgabe machen und klare Grenzen für Freizeit- und Sportaktivitäten in der Natur setzen. Zudem muss bereits in der Schule mehr Wissen über Ernährung, Lebensmittelerzeugung, Landwirtschaft sowie den Arten- und Naturschutz vermittelt werden. Artenschutz geht alle an.“

Beide Positionspapiere finden Sie ab sofort zum Download auf unserer Website unter www.bayerischerbauernverband.de/presse/artenvielfalt-bewahren