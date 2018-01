ASP-Abwehr: Aktivisten behindern Drückjagd

Während der Jagd hätten sich dann Jagdstörer in der Nähe der Ansitze aufgehalten und so verhindert, dass die Waidmänner schießen konnten.

Wie Dr. Hans-Helmut Jostmeyer, Leiter des Veterinäramts gegenüber der Redaktion von jagderleben berichtet, sei die Drückjagd öffentlich angekündigt gewesen, da sie sich in der Nähe einer Autobahn und in einem Naherholungsgebiet befunden hätte. Deshalb habe man durchaus mit Störungen gerechnet.

Keine weiteren Störungen der Jagd hinnehmbar

Ohne Jagd könne man die Schwarzwildbestände nicht so weit verringern, wie es nötig wäre. Sollte es zu Infektionsfällen der Schweinepest in Deutschland kommen, dann müsse eben sofort scharf gejagt werden. In einer derartig prekären Situation könne man keine weiteren Störungen gebrauchen, so Jostmeyer.