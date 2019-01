Aufreger Feinstaub: Jetzt rückt die Landwirtschaft in den Fokus

Feuerwerk ist durch, jetzt kommt die Landwirtschaft dran

Die Userin Lebe Liebe Landwirtschaft meint: "Gut, Thema Feuerwerk und Feinstaub an Silvester ist passé, dann suchen wir eben einen neuen Schuldigen. Hey, wie wärs mal wieder mit den Landwirten?! Feinstaub von Kreuzfahrtschiffen, Urlaubsfliegern - fürs Vergnügen kein Problem! Aber um Nahrungsmittel herzustellen gehts natürlich gar nicht! Was müssen wir uns eigentlich noch alles anhören? Was sind wir noch alles schuld?"