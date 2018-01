Aufreger Laborfleisch: Steaks aus dem Brutkasten

Am Sonntag widmete sich die Sendung planet e dem Thema "Steaks aus dem Brutkasten. Verändert Laborfleisch unseren Planeten?". Daring ging man der Frage nach, ob Fleisch aus dem Brutkasten dazu beitragen könnte, „die industrielle Massentierhaltung mit all ihren negativen Folgen für den Planeten zu ersetzen?“ Fleisch, das nicht von Tieren stammt, die dafür sterben müssen - das sei die Vision der Wissenschaftler, die sich mit "cultured meat" beschäftigen, so das ZDF.