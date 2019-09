Australien: Hahn tötet Farmerin

Ein kurioser, aber dennoch dramatischer Unfall hat sich sich vor wenigen Tagen in Südaustralien ereignet.

Wie australische Medien berichteten, sammelte eine Hühnerhalterin in Adelaide im Hinterhof ihres Hauses die Eier ihrer Hennen ein. Dabei griff der Hahn sie an. Er verletzte die 76-Jährige mit Schnabel und Krallen so stark, dass sie schließlich verblutete.