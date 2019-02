Batterien aus Eierschalen

Eierschalen werden heute meist kompostiert oder zu Kalkdünger verarbeitet. Wissenschaftler der Murdoch University im australischen Perth haben jetzt nach eigenen Aussagen eine neue Verwendungsmöglichkeit gefunden: Sie nutzen Eierschalen zur Herstellung von Batterien.

Ziel der Experimente von Manickam Minakshi und seiner Studentin Kethaki Wickramaarachchi war eine leistungsfähige Batterie aus preiswerten oder gar kostenlosen Rohstoffen. Laut der online-Plattform "Trend der Zukunft" arbeitet Minakshi bereits seit Jahren an der Entwicklung von preiswerten Batterien.

2012 stellte er eine salzwasserbasierte Natrium-Batterie her, die ähnliche Eigenschaften hat wie eine Lithium-Ionen-Batterie. Durchgesetzt hat sie sich allerdings nicht, obwohl sie in der Herstellung billiger ist – Natrium ist in der Erdkruste häufiger zu finden als Lithium. Doch eine Salzwasserbatterie benötigt regelmäßige Wartung.