Bauernkind sammelt mehr als 6.000 Euro für „Ein Herz für Kinder“

„Mir geht’s gut, uns geht’s gut und unseren Kühen geht’s gut. Aber ich wünsche mir auch, dass es anderen Kindern gut geht. Da hab ich mir was überlegt“, sagt die 9-jährige Hanna in die Kamera. Das Mädchen kommt vom Milchviehhof Scholten-Meilink in Hoogstede in der Grafschaft Bentheim, der schon zweimal als bester Milchviehbetrieb Niedersachsens mit der Goldenen Olga ausgezeichnet wurde.