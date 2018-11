Bauernregeln auf dem Prüfstand

Der deutsche Wetterdienst (DWD) hat jetzt einige der Sprüche für den Herbst unter die Lupe genommen. Was ist dran am jahrhundertealten Bauernwissen über Sonne und Regen, Hitze und Schnee?

Hochdrucklage entscheidet

"Warmer Oktober bringt fürwahr, stets einen kalten Januar/Februar. Statistisch gesehen ist an der oben genannten Bauernregel – nur auf die Temperatur bezogen – nicht viel dran", schreibt Diplommeteorologin Jacqueline Kernn auf der DWD-Website. Über viele Jahre betrachtet ist ein goldener Oktober kein Garant für einen eisigen Jahresbeginn. Also alles Humbug?

Weit gefehlt. Betrachte man nämlich nur die Jahre, in denen der Oktober deutlich zu warm und auch zu trocken war, erklärt die Wetterexpertin weiter, so folgten darauf in 90 Prozent der Fälle ein besonders kalter Januar und in 65 Prozent auch ein zu kalter Februar.

Das sonnig-warme Wetter im diesjährigen Oktober ist auf eine besonders stabile Hochdrucklage zurückzuführen und die wiederholt sich laut Kernn oft im neuen Jah. Mitten im Winter bringt Hochdruckwetter dann allerdings meist klare Eiseskälte.