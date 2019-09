Bauernsterben: Warum immer mehr Landwirte aufgeben

Video-Tipp

In den letzten 20 Jahren haben 317.000 Landwirte in Deutschland den landwirtschaftlichen Betrieb aufgegeben, berichtet die Sendung "plusminus" des Südwestfernsehen (SWR). Im Bericht kommen mehrere Landwirte, die kurz vor der Betriebsaufgabe stehen, zu Wort. Zunehmender Preisdruck durch den Lebensmitteleinzelhandel, sinkende Fleisch- und Getreidepreise und fehlender Nachwuchs nennen die Bauern als Gründe. Was für Folgen das für den Verbraucher hat, erklärt ein Agrarökonom.