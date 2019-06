Berlin: 600 ha Wald brennen

Derzeit versuchen die Einsatzkräfte, die Flammen mit einem Löschhelikopter der deutschen Bundespolizei unter Kontrolle zu bringen. "Wir können wie in jedem Jahr nicht alle Brandherde löschen, da erneut die munitionsbelasteten Flächen brennen", teilte Jüterbogs Bürgermeister Arne Raue (parteilos) mit. Der Brand in Jüterbog war am Montag ausgebrochen. Der Osten Deutschlands leidet seit längerem unter Trockenheit.