Berufswettbewerb: Bayerns Finalisten stehen fest

Am 10. und 11. April fand der bayerische Landesentscheid des Berufswettbewerbs der deutschen Landjugend statt. In Triesdorf in Mittelfranken focht die Elite des bayerischen Berufsnachwuchses aus, wer von ihnen die besten sind. Zuvor hatten sich die 53 jungen Frauen und Männer seit Februar über Kreis- und Bezirksentscheide qualifiziert.