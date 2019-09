Betriebswechsel in der Ausbildung

Sabrina Schneider macht gerade die Ausbildung zur Landwirtin. Im August fing ihr zweites Lehrjahr an. Sie freute sich auf den Betriebswechsel und auf die Erfahrungen, die sie auf dem Milchviehbetrieb sammeln kann. Doch bereits nach kurzer Zeit stellte sie fest, dass sie sich auf dem Betrieb nicht wohlfühlt. Also entschloss sie sich dazu, den Ausbildungsbetrieb zu wechseln. In ihrem neuesten Blog auf dem Junglandwirteportal Hofheld erzählt sie, was los war und wohin es sie nun verschlagen hat.