Bewohner und Jungrinder in Gefahr: Großbrand auf Bauernhof

Wie der Kriminaldauerdienst im Landkreis Lindau in Bayern meldet, kam es am Samstag in Ellhofen aus bislang ungeklärter Ursache im Dachstuhl eines kombinierten Wohn-/landwirtschaftlichem Anwesens zu einem Brand.

Der Brand griff sehr schnell auf das gesamte Gebäude über, berichtet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West.