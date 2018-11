Bierabsatz in den ersten Monaten 2018 gestiegen

In den ersten neun Monaten 2018 wurde mehr Bier verkauft als im letzten Jahr. Von Januar bis September 2018 haben die in Deutschland ansässigen Brauereien und Bierlager rund 72,7 Millionen Hektoliter Bier abgesetzt. Das sind 0,6 Millionen Hektoliter mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Alkoholfreie Biere, Malztrunk sowie eingeführtes Bier aus Ländern außerhalb der EU sind in den Zahlen nicht enthalten.