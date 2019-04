bierflaschentest zeigt Auswirkungen der Trockenheit

Wenn die Trockenheit in den kommenden Monate anhält, könnte ein neuer Dürresommer bevorstehen. Zu Beginn der Vegetationsperiode sind die Böden in vielen Regionen deutlich trockener als im vierteljährlichen Durchschnitt. In vielen Regionen sind sie sogar trockener als im April 2018.

Die Folgen sind unter anderem auch im Grünland zu sehen. Hier sollte das Gras laut einer Faustregel in etwa so hoch stehen, wie eine Bierflasche. Davon sind viele Flächen jedoch weit entfernt. Um das zu verdeutlichen, ruft das Junglandwirteportal Hofheld zur Fotochallenge auf Instagram auf.