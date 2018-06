Big Challenge im Kampf gegen Krebs: agrarheute startet!

Unter dem Motto „Sportlich gegen Krebs“ engagieren sich Landwirte für die Big Challenge.

Auch wir wollen der Deutschen Krebshilfe helfen: Das Team agrarheute geht am 23. Juni in Bruchhausen-Vilsen an den Start - wenn wir genügend Spenden einsammeln.

Deshalb sind Sie jetzt gefordert: Sie wollen uns schwitzen sehen? Dann unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende, die zu 100 Prozent an die Deutsche Krebshilfe fließt.

Den Beitrag können Sie auf folgendes Konto überweisen: Big Challenge e.V., Volksbank an der Niers eG (IBAN DE15320613844501181019, BIC GENODED 1GDL)

Bitte überweisen Sie Ihre Spende unbedingt mit folgenden Angaben:

Name und Adresse des Spenders

Name des Teams „Team agrarheute“.

Ab einem Betrag von 200 Euro wird automatisch eine Spendenquittung ausgestellt.

Hier finden Sie mehr Informationen zur Aktion Big Challenge Deutschland