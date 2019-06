BIG Challenge: Den Kampf gegen Krebs nicht aufgeben

Nur noch wenige Tage – dann wird der Niederrhein wieder zum Mekka der Radsportler und Läufer, die die besondere Herausforderung lieben. Am 15. Juni wird in Winnekendonk zum 6. Mal das große „BIG Challenge“-Event stattfinden. Damit sammelt der Verein BIG Challenge e.V. Geld zur Erforschung und zur Bekämpfung der Volkskrankheit Krebs.

„Jeder Dritte in Deutschland erkrankt in seinem Leben an Krebs“, sagt Schweinehalter Georg Biedemann, der gemeinsam mit seiner Frau Petra, seiner Familie und vielen Mitstreitern 2014 die Aktion ins Leben rief. „Das Engagement dagegen ist zwingend notwendig.“