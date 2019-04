Bild des Monats

© dpa

Februar 2019: Klirrende Kälte, Eis und Schnee halten den Alpenraum in Atem. Wohl dem, der einen dicken Mantel trägt. So wie die Mitarbeiterinnen von Franco Vitali. Die 800 Schafe aus Oberbüren in der Schweiz ziehen mit ihrem Hirten von Weide zu Weide. Jedes Jahr von November bis März. Vitali wohnt in dieser Zeit in einem umgebauten Viehwagen.