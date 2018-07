Bio oder Konventionell und Extremes Lagergetreide dreschen

Extremes Lagergetreide dreschen

Oesi schreibt: " Haben eine Fläche (Roggen) zu dreschen, die mehr oder weniger niedergewalzt ist. Das Getreide ist natürlich extrem unterschiedlich. Oben trocken, unten feucht. Hinzu kommt das extrem viel an Strohmasse vorhanden ist. Totspritzen kommt nicht in Frage. Mich interessieren, wie ihr das Erntetechnisch am besten angehen würdet? Ist es eine Möglichkeit das Zeug abzumähen (Fingermähwerk...) - auf Schwad zu legen und anschließend vom Schwad zu dreschen. Ich würde mir damit erhoffen, das die Pflanze abstirbt, das Getreide abtrocknet und so die Möglichkeit das zu ernten (ohne gröberen Maschinenschaden) steigt. Welche Möglichkeit würde es sonst noch geben? Mich interessiert eure Meinung/Erfahrungen. "

Kasparow antwortet: " Nen Haufen Aufwand und viel Verluste ! Wenn du an der Saatbeetbereitung nicht geschlampt hast , sprich einen ebenen Tisch hinterlassen hast , und im Nachgang auch die Fahrgassen nicht vergewaltigt hast , dann sollte das jeder vernünftige Drescher raus bringen , notfalls nur in eine Richtung . Und notfalls nachtrocknen ( was ich mir aber bei dem Wetter kaum vorstellen kann . ) "

Auch tyr meint: " Das ist möglich, ich hab das auch schon so gemacht, allerdings nicht wegen Lager. Roggen als Lager würde ich so dreschen, hab aich auch schon gemacht, ist nicht schön, geht aber. musst halt sehr langsam und gefühlvoll fahren. Roggen hat numal die Eigenart gern tief zu liegen. Wir haben das Getreide damals mit einem normalen Trommelmähwerk, mit geringer Geschwindigkeit, auf Schwad gelegt, abtrocknen lassen, und dann den Schwad normal durch einen kleinen Drescher geschickt. War damals ein Problem mit extremen Durchwuchs. "

Und nurich merkt an: " Na zur not bekommt man den schwand auch über's Schneidwerk in die Maschine gezogen. Aber wie Kasparow schon schreibt, viel Aufwand und deutlich höhere Verluste. In der Mittagshitze dreschen, und evtl in eine richtig fahren. Früher konnte man auch am Haspel die Zinken etwas mehr auf griff stellen( denke das sollte heute auch nocv möglich sein) . Aber nicht zu lange warten, wegen Auswuchs Gefahr. Dem liegenden Roggen reichen die immer wieder kleineren Niederschläge schon zum wachsen. "

