Biofach 2019: Klöckner bekräftigt Förderung von Ökolandbau

Den Trend zu Bio bestätigen nach Angaben des BMEL die Zahlen des Ökobarometer 2018, das das Ministerium diese Woche veröffentlicht hat. Für die aktuelle Studie führte das Marktforschungsinstitut infas von August bis Oktober 2018 insgesamt 1.007 Interviews durch.

Demnach kaufen 78 Prozent der befragten Verbraucher Bioprodukte und legen Wert auf Tierwohl, Regionalität und Nachhaltigkeit. Nach Ergebnissen des Barometers seien sie auch bereit, dafür auch mehr zu zahlen.

Ein Drittel der Befragten gibt an, in Zukunft häufig Biolebensmittel einzukaufen – 2017 war das noch gut ein Viertel der Befragten. Gekauft werden die Bioprodukte bevorzugt im Supermarkt. Aber auch der Einkauf auf Wochenmärken, in Bäckereien und beim Metzger wird immer beliebter. Die wichtigsten Gründe für den Kauf von Biolebensmitteln seien

für 95 Prozent artgerechte Tierhaltung

für 93 Prozent Regionalität

für 89 Prozent geringere Schadstoffbelastung und Umweltschutz

für 86 Prozent explizit die Unterstützung des ökologischen Landbaus

Mit seinem Schwerpunktthema „Essen außer Haus“ hat das Ökobarometer 2018 zudem das Bioangebot in Restaurants, Imbissen und Cafés unter die Lupe genommen. Fazit: In Bäckereien und Metzgereien würde knapp die Hälfte der Befragten solche Biogerichte bewusst bevorzugen, in Cafés/Bistros oder Restaurants würde dies noch über ein Drittel tun. Und sogar 38 Prozent der Befragten geben an, Biogerichte in Restaurants, Imbissen, Cafés und Ähnlichem auch dann bewusst zu bevorzugen, wenn diese teurer sind als andere Gerichte.