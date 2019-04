Blockheizkraftwerk auf Agrarbetrieb in Brand: Chemikalien ausgelaufen

Wie die Kreispolizeibehörde Soest berichtet, ist am Sonntagmittag gegen 13.10 Uhr ein Feuer auf einem Agrarbetrieb in Werl in Nordrhein-Westfalen ausgebrochen. Ein Zeuge entdeckte den Brand in einer Scheune. In einem Raum der Scheune befindet sich ein Blockheizkraftwerk, welches nach ersten Erkenntnissen für den Brandausbruch verantwortlich sein könnte.

Beim dem Vorfall seien auch Chemikalien ausgelaufen. Noch sind die Umweltfolgen nicht klar, so der Soester Anzeiger.