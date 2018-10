Blutspuren: Wiederholt Schwein aus Stall gestohlen

© Philipp Eberstein

Die Gesamtzahl an Mastschweinen in Deutschland mit mehr als 50 kg betrug im Mai 2018 knapp 12 Mio. Stück. Davon fast 11 Mio. in den alten Bundesländern. Die meisten Betriebe befinden sich in Nordrhein-Westfalen, die meisten Mastschweine in Niedersachsen.