Brände auf Agrarbetrieben: 750 Schweine vor Flammen gerettet

Wie die Kreispolizeibehörde Heinsberg berichtet, kam es am Freitagnacht zum Brand auf einem Agrarbetrieb in Wassenberg-Birgelen in Nordrhein-Westfalen . Dabei sind ein Traktor sowie weitere Fahrzeuge den Flammen zum Opfer gefallen.

Maschinenhallen in Vollbrand

Kurz nach Mitternacht wurden die Bewohner eines landwirtschaftlichen Hofes an der Straße Am Stadion durch laute Geräusche geweckt. Bei der Nachschau mussten sie feststellen, dass Feuer in einer ihrer Hallen ausgebrochen war, so die Polizei. Die hinzugerufene Feuerwehr habe trotz intensiver Löscharbeiten nicht mehr verhindern können, dass zwei Hallen des Hofes und die darin befindlichen Fahrzeuge, ein Traktor und zwei Transporter, ausbrannten.

Warum das Feuer ausbrach, ist zurzeit noch nicht bekannt. Die entsprechenden polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen und dauern weiter an.