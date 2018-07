Brände verursachen Schäden im sechsstelligen Bereich

In Tönisvorst, Niederrhein, brannte eine Strohpresse nieder. Der Fahrer der Strohpresse bemerkte das Feuer und handelte geistesgewärtig genau richtig. Er verließ umgehend das Feld und entlud die Presse auf einer angrenzenden, bereits abgemähten Wiese. Durch diese schnelle Reaktion konnte die Gefahr eines sich schnell ausbreitenden Flächenbrandes eingedämmt werden. An der Strohpresse entstand erheblicher Sachschaden.

Mähdrescher niedergebrannt

In Leppin, Sachsen-Anhalt, fing noch während der Ernte ein Mähdrescher Feuer. Den Angaben der Polizei in Salzwedel zufolge entzündete ersten Erkenntnissen nach der heiße Auspuff Stroh. Das Feuer breitete sich auch auf einem zwei Hektar großen Feldstück aus. Neben dem Motorraum der Maschine wurden bei dem Brand auch 20 Strohballen und etwa 10 Tonnen Weizen zerstört. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 51.500 Euro, so die Polizei.