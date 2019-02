Nach Brand: Stallneubau erst einmal abgelehnt

Nachdem sein Milchviehstall 2016 abbrannte, will ein Landwirt in Ottenheim in Baden-Württemberg nun einen neuen Stall bauen. Dieser soll nicht am gleichen Ort wie der alte errichtet werden, sondern auf einem Grundstück, das weiter von Straße und Wohnhaus entfernt ist. Der Bauausschuss lehnte das Vorhaben jedoch zunächst ab.

Momentan werden noch Stellungnahmen der Fachämter eingeholt, außerdem soll eine Anhörung angrenzender Anwohner stattfinden. Der Bauausschuss könne das Bauvorhaben planungsrechtlich derzeit nicht abschließend beurteilen, schreibt baden online. Zuvor hatte auch der Ortschaftsrat das Bauvorhaben aus dem gleichen Grund abgelehnt.