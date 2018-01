Brandschaden aufbauen? Salmonellen verhindern? Hakenlift kaufen?

Und Notill schreibt: " du must auch den Rahmen der Kabine tauschen, denn der wird nach der Hitze seine Stabilität verloren haben. Also ein kabinentausch! "

maxp meint: " Wenn das der Händler wieder instandsetzen soll würde ich es lassen Das ist wirklich nur was für Profis, die günstig an Teile kommen und Erfahrung damit haben. Dann kann man damit sehr viel verdienen. "

Bechteler_GBR braucht eine Entscheidungshilfe: " Mir wurde ein Fendt 822 mit Brandschaden angeboten. Also Innenraum ist so gut wie nichts mehr vorhanden. Kabieneninnenleben würde ich komplett neu brauchen inkl Dach. Nätürlich kommt da beim zerlegen sicherlich noch mehr heraus. Nun meine Frage an euch: Lohnt sich sowas noch oder eher Finger weg "

Kasparow fragt: " Welche Massnahmen sollte man treffen um nicht an ein Kraftfutter zu kommen das mit Salmonellen (aktueller Fall ) kontaminiert ist ? Am Montag kommt ne Lieferung von der ich den Eiweissträger nicht weiss , grob auch noch aus der Richtung des aktuellen Problemfalls . Lasst ihr Proben untersuchen ?"

Hakenliftanhänger

Andi24 schreibt: " ein Bekannter will sich einen neuen Kipper kaufen. Jetzt ist er am überlegen ob er sich einen Muldenkipper oder einen Hackenliftanhänger kaufen soll. Er meinte der Hackenliftanhänger sei für ihn besser geeignet da er ihn flexibler einsetzen könne. Er will ihn für Hackschnitzel, Bauschutt, Silage, Getreide usw. einsetzen. Wie seht ihr das mit den verschiedenen Einsätzen? Wie sind eure erfahrungen mit solchen Hängern? Für welche Einsätze setzt ihr den Anhänger ein und wie sind eure Erfahrungen? Welche könnt ihr empfehlen und welche eher nicht oder auf was muss man achten beim Kauf? Wie seht ihr das mit dem höheren Eigengewicht des Hakenliftanängers? "

Gersti antwortet:" Ich bin auch auf der Suche nach einem Hakenlift, für mich liegt der Hauptvorteil darin, daß die Container ebenerdig abstellen werden können und auch beladen wieder aufzuziehen sind (Überladehöhe) "

TAB gibt zu Bedenken: " Bei Hackschnitzel, Bauschutt, Silage und Getreide würde sich mir diese Frage nicht stellen ! Ein Hakenliftgerät ist zwar universell einsetzbar aber dabei sollte man schon über Kosten / Nutzen genau nachdenken. Ein Hakenliftgerät auf Anhänger mit zwei Mulden kostet kaum weniger als zwei einfache Muldenkipper. OK - man kann ein Hakenliftgerät auch mit verschiedenen Aufsätzen betreiben ( z.B. Güllefass o. ä. ) aber es muss zum Betrieb passen ! Was man aber keinesfalls außer Acht lassen darf, ist die Tatsache das solch ein Teil eben auch erhebliches Zusatzgewicht bringt. Wir reden hier von ein bis zu drei Tonnen zusätzlichem Leergewicht ! Das geht an Nutzlast verloren ! Die „Onkels“ mit der weissen Mütze sind ja auch nicht dumm und ( speziell hier in der Gegend ) achten die in letzter Zeit sehr genau auf die Gewichte der landwirtschaftlichen Fahrzeuge ! Der Hit war im letzten Herbst ein Xerion Sattle Truck mit 27 m3 Schwanenhalsfass und Ackerlandinjektor - natürlich vollgetankt - der hat bummelig 62 to auf die Waage gebracht ! "

