Brennender Traktor am Bahnübergang

Am Heerenweg in Bunde in Niedersachsen ist am Samstagmittag direkt an einem Bahnübergang ein Traktor in Brand geraten. Der Fahrer stoppte sein Gespann direkt hinter den Gleisen, als er das Feuer bemerkte.

Gerade noch rechtzeitig konnte er das Fahrzeug verlassen. Die Flammen schlugen bereits gegen die Scheibe, berichtet die Feuerwehr Landkreis Leer.