Brühe aus Blut und Verwesungsflüssigkeit: Tierhäute geladen

Ein Duft von Verwesung breitete sich am Donnerstagabend entlang der Autobahn 5 in der Wetterau in Hessen aus, berichtet das Polizeipräsidium Mittelhessen. Eine übel riechende braune Flüssigkeit lief aus einem Sattelzug, der auf der Tank- und Rastanlage Wetterau Ost abgestellt war.

Parkplatznutzern kam dies seltsam vor und sie alarmierten gegen 19 Uhr die Polizei.