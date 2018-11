Bussi Urmel: Ochse küsst sich zum Weltrekord

Eigentlich aber sollte seine Mutter Mucki den Rekordversuch wagen. Die hatte allerdings keine Lust, so die SZ.

Im oberbayerischen Großgründling bei Nandlstadt stellte Fleckvieh -Ochse Urmel am vergangenen Samstag einen ganz besonderen Weltrekord auf, wie die Süddeutsche Zeitung (SZ) berichtet. Er küsste 15 Menschen in nur einer Minute. Mit dabei war ein Kamera-Team des Bayerischen Rundfunks.

Ochse stellt Weltrekord im Küssen auf

Da sich Urmels Mama Mucki kurz vor Drehbeginn den Bauch mit Äpfeln vollgeschlagen habe, wollte sie nicht mehr an der Aktion teilzunehmen. Also musste ein Ersatz her. Der vierjährige Urmel übernahm den Part seiner Mutter gerne.

Die Vorgabe: Binnen 60 Sekunden mindestens 12 Personen abschlecken beziehungsweise küssen. Das sei laut SZ kein Problem für Urmel gewesen. Er schaffte sogar 15 Personen.